💥 В Ozon Банке произошел сбой — пользователи жалуются на проблемы с оплатой

На сервисе мониторинга сбоев Detector404 появились сообщения о неполадках в работе Ozon Банка. Пользователи жалуются на проблемы с личным кабинетом, банковскими операциями и уведомлениями.

В работе Ozon Банка 6 ноября 2026 года произошел массовый сбой. Пользователи сообщают о трудностях с доступом к приложениям, ошибках при оплате покупок и проведении банковских операций.

Жалобы на работу сервисов фиксирует Detector404. Клиенты сообщают, что не могут воспользоваться отдельными функциями приложений и завершить платежные операции.

Причины сбоя и сроки восстановления работы Ozon и Ozon Банка пока неизвестны.

Ранее, 2 ноября 2026 года, технический сбой произошел в сервисе «Яндекс Пэй». Пользователи жаловались, что деньги списывались со счетов, но не поступали получателям. За сутки Detector404 зафиксировал 560 обращений. В приложении «Яндекс Пэй» появилось предупреждение о возможных проблемах с платежами и переводами.