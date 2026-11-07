Число ИТ-компаний в России выросло на 15% за 2026 год

В России зарегистрировано почти 256 тыс. малых и средних ИТ-компаний. На них приходится девять из десяти предприятий отрасли.

Количество субъектов МСП в сфере ИТ за год выросло на 15%, а за пять лет — почти в полтора раза, сообщили в Минэкономразвития. Разработкой программного обеспечения занимаются 183 тыс. компаний. Валовая добавленная стоимость этого направления составляет почти 3 248 млрд рублей.

Еще 73 тыс. МСП работают в сфере обработки данных, сопровождения порталов, консультационных и информационных услуг. За последние пять лет их годовой доход увеличился в 2,4 раза. С начала 2026 года мерами господдержки воспользовались более 55 тыс. ИТ-компаний. За аналогичный период прошлого года поддержку получили 730 МСП на 14 млрд рублей.

«Более 1,7 тысячи компаний привлекли 17,7 млрд рублей с учетом кредитов по Программе стимулирования кредитования, реализуемой с Центробанком», — сообщила заместитель министра экономического развития Татьяна Илюшникова.

Почти 30% малых и средних ИТ-компаний зарегистрированы в Москве и Санкт-Петербурге. За год их число в Москве выросло на 3,9 тыс., в Московской области — на 2,4 тыс., в Санкт-Петербурге — на 1,7 тыс. В Краснодарском крае прибавилось 1,6 тыс. таких компаний, в Свердловской области и Татарстане — по 1,1 тыс.