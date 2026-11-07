За передачу паспорта для регистрации подставной фирмы грозит штраф до 300 тысяч рублей

Передача паспорта или доверенности для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице может повлечь уголовную ответственность, предупредило УФНС по Кемеровской области — Кузбассу. По пункту 1 статьи 173.2 УК штраф составляет от 100 тыс. до 300 тыс. рублей или равен доходу осужденного за период от семи месяцев до года.

Также суд может назначить обязательные работы на срок от 180 до 240 часов либо исправительные работы на срок до двух лет. Номинальным руководителем считается человек, который указан в ЕГРЮЛ как руководитель или учредитель, но фактически не участвует в управлении компанией.

Такие фирмы могут использовать для уклонения от налогов, незаконного обналичивания денег и прекращения деятельности организаций с долгами. За первое полугодие 2026 года органы внутренних дел возбудили семь уголовных дел о фальсификации реестра, незаконном образовании юрлица и использовании документов для его регистрации.

Проверить участие в компаниях можно через сервис ФНС «Прозрачный бизнес» во вкладке «Участие в ЮЛ» или в личном кабинете физлица в разделе «Сведения о бизнесе». Если компанию зарегистрировали без ведома человека, в регистрирующий орган нужно подать заявление о недостоверности сведений по форме № Р34001 и возражение по форме № Р38001.