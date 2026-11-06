⚡️ Итоги дня: в России добыли первый голубой алмаз, медведей ищут дронами, а водителям в китайском мегаполисе запретили сигналить пять лет

«Бизнес-помощник» на основе «Гигачата» стал доступен в приложении «Сбербизнес». На главном экране предприниматели могут увидеть состояние своих счетов, напоминания и быстрые действия.

«Т-Технологии» объявили оферту на выкуп акций «Циана» по цене 993,05 рубля.

Wildberries в несколько раз расширил ассортимент автомобилей с пробегом и начал масштабировать направление за пределы Москвы и Подмосковья после высокого спроса со стороны покупателей.

WB Travel вошел в созданный Роскачеством и Росаккредитацией реестр доверенных турагрегаторов, в который включили 11 сервисов, прошедших проверку по 60 критериям безопасности и качества.

В Якутии добыли первый в России редкий голубой алмаз весом 2,74 карата.

На ВДНХ заработал бесплатный прокат прогулочных колясок для детей от 6 месяцев до 5 лет, оформить который можно после заполнения короткой анкеты.

В Саратовской области число пострадавших от зараженной описторхозом вяленой рыбы выросло до 19 человек, при этом магазин, где продавалась продукция, продолжает работу, а Роспотребнадзор изъял из него 35 кг рыбы.

В Туве инспекторы охотнадзора начали искать медведей с помощью дронов, при этом риск выхода хищников к населенным пунктам и чабанским стоянкам сохранится до конца ноября 2026.

В MWS AI предупредили, что мошенники начали распространять вирусы под видом дополнений для ИИ-помощников, предлагая пользователям установить программы для кражи паролей и других данных.

Установленная мощность дата-центров и майнинговых ферм в России за девять месяцев 2026 года выросла на 24,4% и достигла 5,4 ГВт, а в ближайшие пять лет этот показатель может увеличиться почти втрое.

Согласно исследованию, российские школьники чаще всего выбирают инженерные, медицинские и IT-специальности, однако при отсутствии финансовых ограничений предпочли бы работать педагогами, артистами, флористами, врачами и психологами.

Сергей Миронов предложил запретить несовершеннолетним управлять питбайками, ввести ответственность для взрослых, допускающих детей к такой технике, и законодательно определить ее статус.

Словарь Collins признал словом года «моггинг» — термин из фитнес-сообществ, который за год стал массовым мемом и вошел в молодежный сленг, обзаведясь русскоязычными производными вроде «моггер» и «замоганный».

В суды Москвы подали более 40 исков к организатору отмененного концерта Канье Уэста, причем часть претензий связана не только с этим мероприятием, но и с другими перенесенными выступлениями.

Sony представила проводные наушники MDR-3R в ретродизайне по цене $60. Они вдохновлены моделями, которые поставлялись вместе с плеерами Walkman в конце 1970-х годов.