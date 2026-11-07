ЦБ займется компаниями, которые гасят старые кредиты новыми займами

Новые критерии регулятора должны выявлять компании, которые погашают старые кредиты за счет новых займов. Ожидается, что требования начнут действовать с 1 июля 2027 года.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал, что обязательные финансовые показатели могут начать применять при оценке корпоративных заемщиков. При нарушении пороговых значений банк не сможет признать финансовое положение компании хорошим или средним. Аналогичный подход предлагается использовать для реструктурированных кредитов.

До конца года Банк России планирует обсудить требования с рынком. Регулятор рассчитывает точнее оценивать риски компаний с высокой долговой нагрузкой и слабой способностью обслуживать обязательства.

«Банки отметили, что нельзя оценивать все предприятия по одной мерке. Нужно учитывать отрасль, длительность производственного цикла, особенности бухгалтерского учета, роль компании в группе», — сказал Аксаков.

Предложенные параметры могут не подойти лизинговым и строительным компаниям, проектному финансированию, а также аптекам, гостиницам, ресторанам и торговым предприятиям с большой долей аренды.

Если критерии введут без учета специфики бизнеса, банкам придется создавать дополнительные резервы. Это может сократить объем кредитования и усложнить доступ компаний к финансированию. Крупные банки предлагают вместо новых показателей использовать внутренние рейтинги заемщиков.