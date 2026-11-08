ФНС может проверить зарплату директора, если она ниже средней по отрасли

Низкая зарплата руководителя прибыльной компании может привлечь внимание налоговой инспекции. При этом с 2026 года страховые взносы за директора коммерческой организации по общему правилу нужно рассчитывать минимум с федерального МРОТ — 27 093 рублей в месяц.

Налоговая инспекция вправе запросить пояснения, если зарплата директора прибыльной компании значительно ниже среднеотраслевого уровня. Однако само по себе такое расхождение не доказывает сокрытие доходов. Об этом рассказал «Клерку» адвокат Павел Бобрович.

По словам эксперта, прибыль компании не считается личным доходом руководителя. Для доначисления НДФЛ инспекции необходимо доказать, что директор действительно получил дополнительные выплаты. При этом дивиденды, возврат займов и оплата личных расходов проверяются отдельно.

С 1 января 2026 года действует специальное правило расчета страховых взносов за руководителей коммерческих организаций. Если директор исполнял полномочия весь месяц, база по взносам по общему правилу должна составлять не менее федерального МРОТ — 27 093 рублей.

При стандартном тарифе 30% минимальная сумма взносов составляет 8 127,90 рубля в месяц.

Например, если директору начислили 15 тыс. рублей, страховые взносы все равно рассчитывают с 27 093 рублей. Однако разница в 12 093 рубля не признается дополнительным доходом для целей НДФЛ.

Неполный рабочий день или отсутствие начисленной зарплаты сами по себе не освобождают от минимальной базы по взносам. Если руководитель исполнял полномочия только часть месяца, расчет производится пропорционально календарным дням.

Бобрович также напомнил о деле № А32-63733/2022, в котором суд поддержал доначисления после того, как инспекция доказала фактическую работу сотрудников полный день и получение ими неофициальных выплат.

Само по себе отклонение зарплаты от отраслевого уровня не устанавливает нарушение. Для подтверждения правомерности начислений эксперт рекомендует подготовить трудовой договор, табель учета рабочего времени, документы о вознаграждении директора, банковские выписки и решения о распределении прибыли.