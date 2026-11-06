Лишь 50% клиентов смогут получить резервные копии после сбоя у Beget

Восстановить все данные VPS не удастся. Более 60% хостинга уже запущено, но облачную инфраструктуру придется строить заново.

Файловые резервные копии VPS будут доступны только половине пользователей. Даже при наличии бэкапа специалистам нужно определить пользователя и сопоставить все его данные.

Более 60% хостинга уже работает. Сильнее пострадавшие серверы будут восстанавливать из резервных копий. Массовое восстановление сайтов планируют автоматизировать, но в отдельных случаях может потребоваться участие пользователей. Об этом сказано в телеграм-канале компании.

Функции панели управления будут возвращать поэтапно: сначала DNS, домены, базы данных и сайты, позднее — биллинг и второстепенные сервисы. Часть актуальных связок между аккаунтами и услугами потеряна, поэтому их собирают заново. Возможность скачать бэкап планируют добавить в течение пяти дней.

Облачная инфраструктура уничтожена и создается заново. Архитектура и управляющие сервисы уже восстановлены, первые серверы планируют подключить в течение одного-двух дней, после чего начнутся интеграция и тестирование. Доступ к сохранившимся копиям предоставят через панель управления.

2 ноября 2026 года хостинг-провайдер Beget столкнулся с масштабным техническим сбоем, из-за которого перестали открываться некоторые сайты.