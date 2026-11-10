Эксперт рассказал, как правильно внедрять ИИ в бизнес и не слить бюджет на переделках

Появление единого координатора ИИ-технологий напугало бизнес обязательными разрешениями и проверками. Однако эксперт Денис Астафьев объяснил, почему не стоит бояться сертификации прямо сейчас и как безопасно запустить нейросети в работу.

Появление единого координатора в сфере искусственного интеллекта пока не означает введение обязательной сертификации корпоративных продуктов, однако компаниям стоит уже сейчас позаботиться о безопасности данных и правильных сценариях автоматизации. Об этом «Клерку» рассказал предприниматель, управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев.

Новые юридические обязанности для бизнеса появятся только после принятия специальных нормативных актов, поэтому делать выводы о тотальной проверке алгоритмов преждевременно.

Денис Астафьев «Откладывать внедрение до полной ясности я бы тоже не советовал. Лучше взять одну небольшую задачу и проверить, есть ли от ИИ польза. Но до запуска договориться, какие данные можно использовать, кто проверяет результат и что делать при ошибке. Не подключать систему сразу ко всему, а сначала посмотреть, как она работает на ограниченном участке»

При этом ключевые и рискованные операции на первых порах необходимо оставить за людьми. Проведение платежей, сдача отчетности, корректировка договоров и кадровые решения требуют обязательного контроля, поэтому нейросеть может лишь готовить первичные материалы, а финальный выбор должен делать специалист.

Отдельное внимание Денис Астафьев рекомендует обратить на экономическую сторону вопроса. Быстрое получение черновика не гарантирует автоматической экономии средств, если сотрудники затем тратят много времени на перепроверку и исправления. При расчете реального эффекта важно учитывать полную стоимость интеграции, сопровождение системы и трудозатраты персонала. Поэтапное внедрение с контролем на каждом шагу позволит бизнесу убедиться в реальной пользе инструмента и безболезненно адаптироваться к будущим требованиям регуляторов.