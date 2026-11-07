В Ленобласти минимальную зарплату предложили повысить до 29 305 рублей

Региональную минимальную зарплату планируют увеличить на 6,8% в 2027 году. Предложение должна рассмотреть трехсторонняя комиссия с участием работодателей и профсоюзов.

Минимальную зарплату в Ленинградской области предложили установить на уровне 29 305 рублей, сообщил первый вице-губернатор региона Роман Марков на публичных слушаниях по проекту бюджета. Федеральный МРОТ планируют увеличить на 6,8%, до 28 935 рублей.

Прожиточный минимум для трудоспособного населения региона также может вырасти на 6,8% — до 23,6 тыс. рублей.

«Пока это наше предложение, мы рассмотрим его на трехсторонней комиссии с участием работодателей и профсоюзов», — сказал Марков.

Повышение минимальной зарплаты потребует 1,07 млрд рублей из консолидированного бюджета региона. Дополнительные расходы из-за увеличения прожиточного минимума составят 1,544 млрд рублей.

На 2026 год минимальная зарплата в Ленобласти установлена в размере 27,4 тыс. рублей, что на 15,3% больше предыдущего уровня. Соглашение подписали губернатор Александр Дрозденко, Ленинградская федерация профсоюзов и региональный Союз промышленников и предпринимателей.