Иллюзия уступок: почему новые правила досудебных споров с ФНС выгодны только налоговикам

Минфин может разрешить личное присутствие на спорах, но урежет срок подачи жалоб в 4 раза.

Налогоплательщику могут дать право самому присутствовать на заседании (лично или дистанционно). При этом сокращается срок подачи жалобы в вышестоящий орган с одного года до трех месяцев.

В чью пользу сдвигается баланс – «Клерку» объяснил налоговый юрист, сертифицированный налоговый консультант Сергей Конон.

Баланс сдвигается в пользу налоговых органов. Право на участие в процессе — это уступка налогоплательщику, но сокращение срока в четыре раза почти полностью ее перекрывает.

«Лично я оцениваю эту инициативу лишь как формальное движение навстречу: удобство для налогоплательщика декларируется, а реальная возможность защищаться сужается», — считает эксперт.

Присутствие налогоплательщика на заседании поможет ему донести свою позицию и на месте уточнить спорные моменты. Но результат по-прежнему будет сильно зависеть от инспекции и состава проверяющих — личное присутствие работает тогда, когда вышестоящий орган изначально готов разбираться по существу.