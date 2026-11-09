Собрать доказательства по сложным спорам за 3 месяца нереально – эксперт

Готова ли инфраструктура налоговой к присутствию налогоплательщиков на разбирательствах при досудебных спорах – «Клерку» ответил налоговый юрист, сертифицированный налоговый консультант Сергей Конон.

По его мнению, к массовым дистанционным заседаниям ФНС пока не готова. Отдельным риском он видит то, что присутствие налогоплательщика можно легко превратить в инструмент давления. Человека просто «переубеждают» прямо на заседании, пользуясь психологическим перевесом инспекции.

На сбор доказательств бизнес может получить три месяца. Но в спорах с международным элементом, по трансфертному ценообразованию, НДС по экспорту, доначислениям у источника подготовка качественной доказательной базы занимает от полугода, отметил Конон. Трехмесячный срок подходит под типовые споры, не под структурированные сделки.

Эксперт видит риск того, что граждане и малый бизнес потеряют право на защиту. Сейчас ст. 139 НК (норма, устанавливающая общий срок подачи жалобы) предусматривает годичный срок с момента, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении прав.

Небольшие компании и физлица нередко узнают о проблеме через запрос банка или блокировку счета, то есть уже спустя месяцы. Трехмесячный лимит лишит значительную часть налогоплательщиков досудебной защиты, так как они попросту пропустят срок.