52% россиян предпочли копить на первый взнос вместо перерыва в работе

Возможность не работать от шести месяцев до года выбрали 26% опрошенных. Еще 22% не смогли определиться с финансовой целью.

Накопление на первоначальный взнос для покупки недвижимости оказалось привлекательнее длительного перерыва в работе.

Женщины чаще мужчин выбирали накопление на жилье — 58% против 46%. Мужчины больше заинтересованы в перерыве в работе: этот вариант предпочли 30% мужчин и 22% женщин. Об этом сказано в исследовании сервиса SuperJob.

Среди россиян младше 35 лет на первый взнос готовы копить 59%. В группе от 35 до 45 лет доля составляет 48%, среди опрошенных старше 45 лет — 43%. При этом возможность не работать привлекает 23% молодежи и 29–30% респондентов старше 35 лет.

На покупку недвижимости чаще ориентированы опрошенные с доходом от 100 до 150 тыс. рублей в месяц — 57%. Среди зарабатывающих до 100 тыс. рублей длительный отпуск выбрали 22%, а при доходе от 150 тыс. рублей — 36%.