Самозапрет на зарубежные звонки можно будет оформить через Госуслуги и МФЦ

Самозапрет на входящие зарубежные звонки станет доступен россиянам с 1 марта 2027 года, сообщил первый зампред комитета Госдумы по цифровому развитию и ИИ Антон Немкин. Подключить ограничение можно будет через Госуслуги или МФЦ.

«Это не тотальный запрет международной связи, а дополнительная возможность для тех, кому такие звонки не нужны и кто хочет снизить потенциальные риски», — пояснил депутат. По его словам, подключение и снятие самозапрета должны быть простыми для людей с разным уровнем цифровой грамотности.

Мера особенно важна для пожилых людей и других пользователей, которые чаще становятся мишенью мошенников. При этом абонентам должны заранее объяснить, какие вызовы блокируются и может ли ограничение повлиять на получение законных звонков.

Самозапрет не гарантирует полной защиты от мошенничества. Злоумышленники также могут звонить с российских номеров и использовать другие каналы связи.