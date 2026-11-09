Отсутствие интернета не освобождает бизнес от выдачи бумажного чека
Касса продолжит фиксировать расчеты без подключения к интернету. Если данные не поступят оператору фискальных данных в течение 30 календарных дней, фискальный накопитель заблокируется.
Бумажный кассовый чек нужно выдавать покупателю даже при отсутствии интернета, сообщил начальник отдела оперативного контроля УФНС по Республике Коми Иван Мочалов. Отсутствие связи не освобождает пользователя ККТ от этой обязанности.
При работе офлайн касса сохраняет сведения о расчетах. После восстановления соединения фискальные документы из накопителя будут переданы оператору фискальных данных. Пользователю рекомендуется проверить, что в очереди не осталось неотправленных чеков.
За неприменение кассы предусмотрена ответственность по ч. 2 ст. 14.5 КоАП: штраф для ИП — от 10 тыс. рублей, для организаций — от 30 тыс. рублей. За невыдачу чека по ч. 4 ст. 14.5 КоАП ИП грозит предупреждение или штраф от 1,5 тыс. рублей, организации — предупреждение или штраф от 5 тыс. рублей.
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