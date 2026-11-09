Суды возвращают заемщикам плату за снижение кредитных ставок

Клиенты банков могут взыскать комиссию и переплату, если дополнительную услугу навязали или согласие на нее проставили заранее. В отдельных случаях суды также сохраняют пониженную ставку.

Заемщики добиваются возврата платы за снижение кредитной ставки. Как минимум восемь споров выиграли клиенты Сбера, пять — ВТБ и четыре — Альфа-Банка. Суды возвращали стоимость платных опций, пересчитывали проценты и сохраняли скидку по кредиту.

Это следует из изученных «Известиями» решений за 2026 год.

В одном споре с ВТБ заемщику вернули 174 тыс. рублей и сохранили ставку 24% вместо 35,7%. По делу с Альфа-Банком суд исключил из кредита 156 тыс. рублей. С Газпромбанка взыскали около 946 тыс. рублей с учетом процентов и штрафа за опцию стоимостью 510 тыс. рублей.

Основанием для возврата может стать автоматически проставленное согласие, отсутствие альтернативы или самостоятельной пользы от услуги. С 1 июля 2025 года ипотечный стандарт ЦБ запрещает комиссии за снижение ставки. Статья 16 закона «О защите прав потребителей» также запрещает банкам заранее отмечать согласие клиента на дополнительные услуги.

Для возврата денег нужно запросить кредитные документы и расчет ставки, затем направить банку претензию. По требованиям до 500 тыс. рублей перед обращением в суд обязателен финансовый уполномоченный. Однако сохранить скидку удастся не всегда: если условия программы были прозрачными и услуга оформлена добровольно, суд может отказать в одновременном возврате комиссии и сохранении пониженной ставки.