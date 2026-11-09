Банки заплатили 553 млн рублей штрафов в 2026 году за ошибки при передаче данных ФНС

Сумма штрафов за январь–август выросла в 29 раз по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Клиентам банков технические ошибки грозят задержкой платежей и ограничением доступа к деньгам.

Штрафы банков за задержки и недостоверные сведения о счетах клиентов достигли 553 млн рублей. Годом ранее кредитные организации заплатили за такие нарушения 19 млн рублей. Банк должен ответить на запрос налоговой обычно в течение трех рабочих дней, иначе ему грозит штраф в 20 тыс. рублей.

За неисполнение поручений о перечислении налогов банки заплатили еще 19 млн рублей против 3,2 млн годом ранее. Штрафы за нарушение решений об ограничении операций по счетам выросли с 7 млн до 33 млн рублей, выяснили «Известия».

Рост выплат связан с усилением контроля, автоматизацией взыскания и увеличением числа электронных поручений. Задержки также возникают из-за перегрузки каналов связи, обновления программ и разной скорости обновления сведений в системах банков и ФНС. Например, поручение на списание может поступить после уплаты долга, если информация еще не появилась в системе налоговой.

При ошибочном ограничении клиенту следует узнать причину в банке и проверить задолженность в личном кабинете ФНС. Если налог уже уплачен или начислен неверно, в инспекцию нужно направить подтверждающие документы. Бездействие налоговой можно обжаловать в вышестоящем органе, а затем в суде.