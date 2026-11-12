За нарушения управляющих компаний предложили автоматически пересчитывать плату за содержание жилья

На «Госуслугах» могут создать механизм общественного контроля «Народная приемка услуг ЖКХ». Жители смогут оценивать выполненные работы, а результаты проверок будут фиксировать в системе.

Единый сервис контроля за управляющими компаниями предложили внедрить на портале «Госуслуги» и в приложении «Госуслуги Дом». Инициативу направил главе Минстроя Иреку Файзуллину председатель комитета Госдумы по гражданскому обществу Борис Чернышов. Управляющие организации должны будут публиковать графики регулярных работ и загружать фотоотчеты об их выполнении.

Жители смогут подтвердить выполнение работ или сообщить о нарушениях. Три положительные оценки от разных квартир будут означать одобрение, а при отсутствии оценок работа получит статус «не проверено».

«При трех обоснованных отрицательных оценках управляющая компания обязана представить доказательства выполнения работ и проверить замечания независимо от наличия подписанного акта приемки», — указано в обращении.

Если нарушение подтвердится, соответствующую часть платы за содержание жилого помещения предлагается пересчитывать автоматически, без повторного заявления. При трех подтвержденных нарушениях в течение шести месяцев материалы будут направлять в государственную жилищную инспекцию для решения вопроса о контрольных мероприятиях при наличии законных оснований.

Механизм должен работать независимо от наличия совета многоквартирного дома.