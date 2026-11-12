Зарплаты бюджетников предложили повышать быстрее, чем в коммерческом секторе

Опережающий рост оплаты труда в бюджетной сфере поможет сократить разрыв в доходах мужчин и женщин. В образовании, здравоохранении и культуре преимущественно работают женщины.

Зарплаты бюджетников должны расти быстрее, чем оплата труда работников коммерческих отраслей, заявила вице-спикер Госдумы Мария Воропаева. По ее словам, это необходимо для поддержки сотрудников социально значимых сфер и их семей.

«Бюджетная сфера должна быстрее расти по заработным платам, чем остальные сферы», — сказала Мария Воропаева.

Она пояснила, что педагоги, врачи и сотрудники детских садов должны иметь возможность на высоком уровне обеспечивать свои семьи.

Уровень зарплат в образовании, здравоохранении и культуре, как правило, ниже, чем в коммерческом секторе и технологичных отраслях, где чаще заняты мужчины. При этом разница в оплате труда мужчин и женщин на одинаковых должностях даже внутри одной отрасли иногда может достигать 30%, отметила депутат.