🚕 В восьми регионах России хотят запретить нанимать иностранных работников в такси

С 1 января 2027 года в восьми регионах России могут установить нулевую квоту на иностранных работников в такси. Еще в одном регионе ограничения планируют распространить и на курьерские службы.

Правительство рассматривает проект постановления, который предусматривает нулевую допустимую долю иностранных работников в сфере такси в восьми регионах. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на документ, подготовленный Минтрудом.

Ограничения планируют ввести в Мордовии, Чувашии, Татарстане, Удмуртии, Свердловской, Оренбургской, Ульяновской и Еврейской автономной областях.

В Калужской области предлагается установить дополнительные ограничения на привлечение иностранных работников в сфере такси и курьерской доставки.

В частности, в Мордовии инициативу объясняют нарушениями ПДД и незаконной деятельностью в сфере пассажирских перевозок. За 2024–2025 годы в регионе зарегистрировали 24 ДТП с участием иностранных граждан, в том числе шесть со смертельным исходом.

В Минтруде уточнили, что квоты устанавливаются для работодателей и определяют максимальную долю иностранных сотрудников, которых они вправе привлекать.

Проект уже одобрила Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений. Для вступления ограничений в силу постановление должно подписать правительство.

Предполагаемая дата начала действия новых правил — 1 января 2027 года.