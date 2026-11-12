Рост имущественных налогов физлиц ограничен 10% в год — налоговая

Ограничение действует при изменении кадастровой стоимости или налоговых ставок. В ряде случаев понижающий коэффициент не применяется.

Ежегодный рост земельного налога и налога на имущество физлиц не может превышать 10%, напомнило УФНС России по Республике Крым. Механизм предусмотрен пунктом 17 статьи 396 и пунктом 8.1 статьи 408 НК.

Если рассчитанный налог более чем на 10% превышает сумму за предыдущий период, налоговики применят коэффициент 1,1. Например, при прошлогоднем налоге 1 тыс. рублей и росте кадастровой стоимости на 50% к уплате начислят 1,1 тыс. рублей вместо 1,5 тыс. рублей. В следующие периоды сумма будет увеличиваться на 10% в год, пока не достигнет полного размера налога.

Ограничение не действует, если изменились характеристики объекта: площадь после реконструкции или перепланировки, вид разрешенного использования, категория земли, назначение или наименование здания либо помещения. Коэффициент также не применят при внесении сведений о годе постройки или координатах объекта.

Кроме того, льготный порядок не используют при нецелевом использовании земельного участка. Еще одно исключение — здания и помещения, включенные в перечень объектов коммерческой недвижимости по пункту 7 статьи 378.2 НК.