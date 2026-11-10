Выгорание сотрудников обходится работодателям в девять окладов

Выгорание сотрудников приводит к расходам на замену специалистов и повышает риск ошибок и потери клиентов. Среди причин проблемы эксперт назвала чрезмерную нагрузку и плохую организацию труда.

Замена ключевого специалиста обходится компании в 6–9 его месячных окладов, рассказала эксперт по формированию стрессоустойчивости команды Елена Сергеева. По данным Русской школы управления, симптомы выгорания испытывают 48% работающих россиян, а более 13 млн человек находятся в состоянии активного выгорания.

Среди основных причин Сергеева назвала недостатки организации рабочих процессов, переработки и нехватку сотрудников. По приведенным ею данным, 65% случаев выгорания связаны с плохой организацией труда, 53% — с большим количеством задач, 33% — с нехваткой работников. В крупных организациях текучесть кадров из-за выгорания достигает 30%. Об этом пишет портал RuNews24.ru.

Выгорание может быть незаметным: сотрудник продолжает выполнять обязанности, но теряет инициативу и работает на автопилоте. Это снижает эффективность бизнеса и повышает риск ошибок, которые могут привести к потере клиентов.

Для профилактики проблемы эксперт рекомендует пересматривать нагрузку, сокращать ненужные совещания и отчетность, давать сотрудникам больше самостоятельности и времени на восстановление. Также она советует ограничивать рабочие уведомления в нерабочее время и оценивать реальный вклад работников, а не только количество выполненных задач.