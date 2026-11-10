Минпромторг расширяет ограничения на импортную металлопродукцию для госкомпаний

Также власти готовят ограничения для лестничных металлоконструкций, проволоки, бесшовных и нефтегазовых труб.

Ограничения на закупку компаниями с госучастием импортных стальных канатов и башен для ветроэнергетики уже действуют, сообщил заместитель директора Департамента металлургии и материалов Минпромторга Андрей Савельев на конференции «Российский рынок металлов».

Соответствующие дополнения внесли в постановление правительства № 1875. Сейчас Минпромторг завершает работу по включению в документ лестничных металлоконструкций, пишут «Ведомости».

Ограничения для проволоки, бесшовных и нефтегазовых труб планируют подготовить к началу 2027 года.