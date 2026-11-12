Что делать, если пришло уведомление об уплате транспортного налога на проданный автомобиль? Ответ налоговой

Транспортный налог начисляют лицу, на которое зарегистрирован автомобиль. Налоговые органы рассчитывают сумму на основании сведений от подразделений ГИБД, напомнили налоговики

После регистрации машины за новым владельцем информация поступает в налоговый орган в течение 10 рабочих дней. На ее основании инспекция прекращает начислять налог прежнему собственнику. Если регистрацию прекратили после 15-го числа месяца, налог перестанут начислять только со следующего месяца.

При несогласии с начисленной суммой прежний владелец может подать заявление о перерасчете в любой налоговый орган и приложить подтверждающие документы. В общем случае инспекция рассмотрит обращение в течение 30 дней со дня регистрации и направит уведомление о перерасчете либо обоснованный отказ.

В 2026 году физлица получают налоговые уведомления для уплаты транспортного и других имущественных налогов за 2025 год.