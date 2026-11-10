Банк разблокирует счет не позднее следующего рабочего дня после погашения долга

Расходные операции возобновят после появления в реестре решений о взыскании информации о положительном или нулевом сальдо ЕНС. Ускорить разблокировку помогут документы, подтверждающие уплату задолженности.

Операции по банковскому счету организации могут приостановить из-за неисполненного требования об уплате налогов, пеней и штрафов либо несданной отчетности, напомнили налоговые инспекторы. Основания для блокировки установлены п. 2 ст. 76 НК.

При распределении ЕНП налоговая служба сначала погашает недоимку по НДФЛ, начиная с самой ранней, а затем текущие обязательства налогового агента по НДФЛ. После этого средства направляют на недоимку по другим налогам, сборам и страховым взносам, текущие платежи, пени, проценты и штрафы. Такая очередность предусмотрена п. 8 ст. 45 НК. Об этом сказано на сайте ФНС.

Для ускорения разблокировки в инспекцию можно передать выписку по счету и платежный документ, которые подтверждают уплату или взыскание задолженности. Если у налогоплательщика нет личного кабинета, доступен сервис ФНС «Оперативная помощь: разблокировка счета». Оператор сообщит о статусе решения и возможности его отмены в течение суток.

Банк должен возобновить расходные операции до конца рабочего дня, следующего за днем размещения в реестре информации о положительном или нулевом сальдо ЕНС. ЕНП можно перечислить через банк, банковское приложение, личный кабинет ФНС, МФЦ, «Госуслуги» или сервис «Уплата налогов и пошлин».