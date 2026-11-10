Налоговики сравнили число касс и сотрудников кафе: бюджету вернули миллионы

Пять предпринимателей из Амурской области скорректировали расчеты по страховым взносам и формы 6-НДФЛ за первый и второй кварталы 2026 года. Основанием стали расхождения в численности работников и выплатах.

Почти 1,4 млн рублей НДФЛ и страховых взносов дополнительно поступило в бюджет после уточнения отчетности владельцами кафе, сообщило УФНС по Амурской области. В 2026 году ведомство проверило 14 работодателей из Благовещенска и Благовещенского района.

Инспекторы сопоставляли зарплаты с федеральным прожиточным минимумом и средним уровнем по отрасли. Также они сравнивали выплаты в налоговой отчетности с банковскими выписками и оценивали, соответствует ли число кассовых аппаратов количеству сотрудников, которым начисляют зарплату.

Все 14 работодателей получили требования пояснить расхождения и уведомления о вызове на рабочие встречи. В отношении трех предпринимателей прошли выездные информационные рейды с участием областной межведомственной комиссии по противодействию нелегальной занятости.

Пояснения остальных девяти налогоплательщиков продолжают проверять. Результаты анализа документов повлияют на выбор следующих контрольных мероприятий. Своевременная подача уточненных расчетов позволяет работодателям снизить риск штрафов и дополнительных проверок.