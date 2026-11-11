Комиссии маркетплейсов для российских и иностранных продавцов хотят уравнять законом

В России готовят поправки, которые должны закрепить равные комиссии маркетплейсов для отечественных и зарубежных продавцов. По оценкам рынка, комиссии для иностранных селлеров составляли в среднем 10–12%, а для российских — до 25–30%.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Сизова рассказала о подготовке законодательных изменений, направленных на выравнивание условий работы российских и иностранных продавцов на маркетплейсах.

По ее словам, предприниматели обращаются с жалобами на неравные условия конкуренции. Особенно остро проблема стоит перед отечественными производителями товаров легкой промышленности.

«Я бы не сводила тему к демпингу. Речь прежде всего о разных требованиях: российский производитель обязан маркировать товар и подтверждать его соответствие, а товар, который гражданин заказывает у иностранного продавца для личного пользования, маркировке не подлежит. Отсюда разница в издержках», — пояснила Сизова в интервью «Клерку».

Еще одна проблема — разница в комиссиях. По приведенным бизнес-омбудсменом оценкам рынка, для иностранных продавцов они в среднем составляли 10–12%, а для российских — до 25–30%.

В июне Wildberries, Ozon и «Авито» договорились, что комиссии для российских предпринимателей не будут выше, чем для иностранных. Однако Сизова считает необходимым закрепить это требование в законодательстве.

«Следующий шаг — закрепить равные комиссии в законе. Такие поправки Правительство уже готовит, а Министерство промышленности и торговли России предлагает внести их в Государственную Думу до конца года», — сообщила она.

Помимо равных комиссий, бизнес-омбудсмен предлагает установить единые требования к маркировке и документам для российских и иностранных продавцов, а также обеспечить контроль ФАС за тарифами на логистику, хранение и продвижение.

По словам Сизовой, в октябре Минпромторг сообщил о согласовании ведомствами поправок к закону о платформенной экономике. Предложения московского бизнес-омбудсмена также направлены в правительство и профильный комитет Госдумы.

Подробнее читайте в интервью: Татьяна Сизова: «Мы хотим, чтобы отношения между бизнесом и властью носили доверительный характер».