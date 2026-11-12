Защита или новые риски? Что эксперты думают о планах Минфина изменить порядок споров с ФНС

Минфин предлагает изменить порядок налоговых споров. Что это значит для бизнеса, в чью пользу меняется баланс – рассказал «Клерку» арбитражный управляющий ООО «Банкротпроект» Дмитрий Иванов.

Он не считает инициативу однозначным облегчением или ужесточением. Личное участие в рассмотрении жалобы полезно, но одновременно Минфин предлагает сократить общий срок ее подачи с года до трех месяцев. Вероятная цель — ускорить разбор жалоб, но нельзя делать это ценой защиты.

Ст. 140 НК уже допускает участие заявителя при противоречиях в материалах дела и видеосвязь. Проект Минфина расширяет участие, предусматривает коллегиальное рассмотрение сложных споров, фиксацию заседаний и публикацию решений. Запись заседаний может сдерживать давление, но победу не гарантирует: важны доказательства и мотивировка.

Есть и обратная сторона. Новые документы, представленные на стадии жалобы, по проекту могут стать поводом для дополнительных контрольных мероприятий. Их пределы нужно четко определить, чтобы право на защиту не превращалось в риск новой проверки. Данных о готовности инфраструктуры к массовым видеозаседаниям пока недостаточно для уверенных выводов.

Эксперт рекомендует бизнесу контролировать получение документов ФНС, назначить ответственного и сразу подключать бухгалтера и юриста. Результат реформы нужно будет оценивать по качеству решений и реальной доступности защиты, а не числу видеозаседаний. Пока это лишь обсуждаемый проект с предполагаемым вступлением в силу в 2029 году, уточнил Дмитрий Иванов.