Продать духи и отдать магазину 70%: с какими условиями сталкиваются молодые бренды

Комиссии крупных магазинов за продажу парфюмерии могут составлять 60–70% стоимости товара. Основательница Astroni Space Нина Эдельман рассказала, что такие условия способны существенно сократить прибыль небольшого бренда.

Основательница российского парфюмерного бренда Astroni Space Нина Эдельман рассказала о сложностях выхода молодых производителей в крупные торговые сети. По ее словам, комиссии магазинов, о которых она слышала от участников рынка, могут достигать 60–70%. Об этом предпринимательница сообщила в подкасте «Тот еще разговор» на «Клерке».

Эдельман объяснила, что изначально рассчитывала быстро наладить продажи через магазины после запуска бренда. Однако оказалось, что небольшому производителю без известности в медиа сложно выйти на представителей крупных сетей.

«Когда я создавала бренд в университете, думала, вернусь в страну, запущу бренд, встану на полки магазинов и все будет успешно. Но столкнулась с тем, что не так легко встать в русские магазины духов», — рассказала предпринимательница.

Еще одной проблемой может стать размер комиссии. По словам Эдельман, она слышала о ставках до 60–70%, хотя лично таких предложений не получала.

Предпринимательница считает, что даже при высокой комиссии бренд может оставаться прибыльным, однако сама не хотела бы соглашаться на подобные условия.

«Надеюсь, условия обсуждаются индивидуально, можно рассмотреть разные стороны сотрудничества, например, предоставление большей продукции в магазин как сток, это может влиять на проценты», — отметила Эдельман.

Сейчас продукция Astroni Space представлена в трех московских магазинах. Один из наиболее давних партнеров бренда — магазин 404 Not Found на Большой Никитской улице.

По словам предпринимательницы, сотрудничество с небольшими концептуальными магазинами и магазинами премиальной одежды пока оказалось доступнее, чем выход в крупные парфюмерные сети.