«Продукт потеряет облик»: почему парфюмерный бренд отказался от маркетплейсов

Российский парфюмерный бренд Astroni Space отказался от планов продавать духи на маркетплейсах. Компания опасается повреждения товаров, нестабильных выплат и потери индивидуальной подачи продукции.

Парфюмерный бренд Astroni Space решил не выходить на маркетплейсы, хотя первоначально рассматривал такой способ продаж. Причинами стали опасения из-за повреждения товаров, проблем с выплатами продавцам и особенностей позиционирования продукции.

«Вначале думала выйти на маркетплейсы, но рада, что не воплотила эту историю. Слышу, как страдают продавцы из-за ущерба и нестабильных выплат. Считаю, мой продукт потеряет облик и подачу там», — рассказала основательница Astroni Space Нина Эдельман в подкасте «Тот еще разговор» на «Клерке».

Вместо маркетплейсов бренд развивает продажи через собственный сайт и офлайн-магазины. Сейчас продукция Astroni Space представлена в трех московских магазинах, включая концептуальные пространства и магазины премиальной одежды.

При этом выйти в крупные парфюмерные сети компании пока не удалось. По словам Эдельман, молодым брендам без значительной известности в медиа сложно наладить прямые контакты с представителями торговых сетей.

Дополнительным препятствием могут стать высокие комиссии. Предпринимательница слышала о ставках до 60–70%, хотя лично таких предложений не получала.

«Как молодой бренд можно зайти, но прямых контактов пока не удалось наладить, я немножко разочаровалась в магазинах», — отметила Эдельман.

Несмотря на отказ от маркетплейсов, Astroni Space доставляет духи по всем городам России. Покупатели могут заказать продукцию на сайте, в том числе воспользовавшись подбором аромата с помощью искусственного интеллекта после прохождения квиза.