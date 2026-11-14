Продать духи оказалось сложнее, чем создать. С чем столкнулся молодой бренд
Парфюмерный бренд Astroni Space получил первые 2 млн рублей от продаж, однако реализация продукции заняла больше времени, чем рассчитывала основательница компании. Теперь предпринимательница планирует выйти на 5 млн рублей ежемесячно в течение двух лет.
Первые 2 млн рублей от продаж получил российский парфюмерный бренд Astroni Space, которому в июне исполнился год. Однако первоначальный план развития бизнеса не оправдался: реализовать первую партию духов так быстро, как предполагалось, не удалось.
Идея создания бренда появилась у Нины Эдельман во время обучения бизнес-менеджменту и бренд-стратегии в Милане. Для университетского проекта она разработала бизнес-план, основанный на детском увлечении парфюмерией.
После возвращения в Россию предпринимательница запустила производство духов, но столкнулась со сложностями сбыта и продвижения.
«Бизнес-план в Милане и реальность в Москве — разные истории. Думала, партия быстро реализуется, а продать так быстро не получилось, ликвидность не такая хорошая, и это растягивается», — рассказала основательница Astroni Space Нина Эдельман в подкасте «Тот еще разговор» на «Клерке».
Запуск бизнеса потребовал внешних вложений. По словам Эдельман, финансовую поддержку ей оказали родители и бывший партнер, предоставивший первые инвестиции.
При этом выручку компания не направляет на личные расходы основательницы. Размер первоначальных вложений и текущую прибыль предпринимательница не раскрыла. Несмотря на сложности, Эдельман рассчитывает в течение двух лет увеличить ежемесячные продажи до 5 млн рублей, что соответствует 60 млн рублей в год.
Однако бизнес-трекер Юрий Мео обратил внимание, что у компании пока нет отдельного сотрудника, отвечающего за продажи, и четкого финансового плана.
«Ты даже не думала, сколько хочешь заработать через год или два. Если у фаундера этой цифры нет, значит вниз команду ты ее не спускаешь», — отметил Мео.
Он рекомендовал предпринимательнице определить конкретную финансовую цель, установить срок ее достижения и разбить план на ежемесячные задачи.
«Пока цели нет, вся команда бегает по кругу, а не от точки А в точку Б», — подчеркнул бизнес-трекер.
Эдельман согласилась с необходимостью более четкого планирования. В ближайшее время компания намерена расширить ассортимент и выпустить новые ароматы.
Подробнее — в выпуске подкаста: «Духи по знакам зодиака: Нина Эдельман о первых продажах, инвестициях и цене мечты»: