Стажерам нужен наставник и четкие задачи — эксперт рассказала, как выстроить эффективную систему обучения

Письменные инструкции, наставник и постепенное усложнение задач позволяют сократить сроки адаптации стажеров и объективно оценить их потенциал еще во время испытательного срока.

Компании могут сократить время адаптации стажеров и повысить качество их работы, если заранее подготовят инструкции, назначат наставника и будут постепенно усложнять задачи. Об этом рассказала основатель PR-агентства «ЗНАТЬ» Александра Авдеева.

По словам эксперта, эффективная работа со стажерами начинается еще до их выхода в компанию. Для этого работодателю стоит подготовить письменные регламенты и инструкции с описанием основных процессов, обязанностей и задач. Такой подход позволит новичкам быстрее освоиться и снизит нагрузку на коллег.

Александра Авдеева «Не менее важно правильно составить вакансию. В ней стоит заранее перечислить основные требования и навыки, которыми должен обладать кандидат. Желательно, чтобы стажер уже интересовался предлагаемой сферой деятельности и имел базовое представление о ней. Тогда процесс обучения будет проходить быстрее и легче, а самому человеку будет проще включиться в рабочие задачи»

Эксперт советует выстраивать обучение поэтапно. Сначала стажеру стоит поручать простые задачи, а затем постепенно расширять круг обязанностей и уровень ответственности. При этом важно заранее объяснять критерии качества работы, ожидаемый результат и регулярно давать обратную связь по выполненным заданиям.

Во время испытательного срока сотруднику необходимо предоставлять все больше самостоятельности. Это позволит работодателю оценить потенциал человека, а самому стажеру перейти от вспомогательных функций к более сложным и творческим задачам.

Еще одним важным условием успешной адаптации Александра Авдеева назвала наличие наставника. У стажера должен быть конкретный человек, к которому можно обратиться за помощью или советом. Для контроля прогресса эксперт также рекомендует проводить регулярные встречи и вести список ежедневных задач.