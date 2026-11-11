Голос босса по цене чашки кофе: дипфейки подешевели в 100 раз и уже лишили компании 2 млрд рублей

За два года производство поддельных видео и голосов стало примерно в 100 раз дешевле. Мошенникам уже не нужны специальные навыки и мощные компьютеры.

Создать отдельный дипфейк теперь можно за $5 или дешевле. Раньше качественная подделка в зависимости от сложности могла стоить более $500, а для ее производства требовались навыки монтажа и рендеринга.

В российском интернете за январь–сентябрь 2026 года обнаружили около 900 уникальных дипфейков, сообщили в VisionLabs. За весь 2025 год компания выявила 627 таких материалов, при этом один дипфейк может использоваться в нескольких атаках. Об этом пишут «Известия».

Мошенники подделывают голоса и видео руководителей, деловых партнеров и представителей банков, чтобы убедить сотрудников перевести деньги или раскрыть конфиденциальные сведения. За последние полтора года число инцидентов с дипфейками выросло в 26 раз, а потери от схем с ИИ с начала года превысили 2 млрд рублей, подсчитали в Сбербанке.

Бизнесу рекомендуют не подтверждать крупные платежи и смену реквизитов только по видео, голосовому сообщению, электронной почте или через мессенджер. Запрос нужно проверить по независимому каналу, а для крупных операций ввести дополнительное согласование и разделение полномочий. В ближайший год число атак с дипфейками может вырасти еще на 10–15%.