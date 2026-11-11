ЦБ дал инструкцию по защите денег в период ноябрьских распродаж

Отдельная карта поможет ограничить возможные потери при краже ее данных. При списании денег карту нужно сразу заблокировать и обратиться в банк.

Для покупок в интернете стоит использовать отдельную банковскую карту и пополнять ее на точную сумму платежа, сообщили в Банке России перед распродажами «Черной пятницы». Постоянно хранить деньги на такой карте регулятор не рекомендует.

«Даже если мошенники получат доступ к этой карте, они не смогут похитить больше, чем на ней было», — пояснили в ЦБ.

При хищении средств карту необходимо немедленно заблокировать. В течение суток нужно подать в банк заявление о несогласии с операцией и получить выписку по счету. Клиенты крупных банков могут направить обращение через мобильное приложение и сформировать справку о мошеннической операции для полиции.

В 2026 году «Черная пятница» пройдет 27 ноября. До нее магазины проводят другие акции, в том числе распродажу 11 ноября, приуроченную ко Всемирному дню шоппинга.