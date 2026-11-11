Заказчики и поставщики смогут менять условия госконтрактов по взаимному соглашению

Стороны смогут по согласию корректировать условия контрактов по четырем дополнительным основаниям. Специальных переходных правил для их применения не предусмотрено.

Новые основания для изменения существенных условий контрактов начали действовать с 1 октября 2026 года. Они закреплены в пунктах 1.5–1.8 части 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ.

Поправки внесены законом № 279-ФЗ. При наличии предусмотренных оснований заказчик и поставщик смогут изменить условия контракта по взаимному соглашению. Об этом сказано в письме Минфина от 21.10.2026 N 24-06-09/92404.

В частности, допускаются изменения:

предельной стоимости контракта, если закупка проводилась с нефиксированным объемом;

поставляемых товаров, работ или услуг на аналоги с совпадающими или более высокими характеристиками;

страны происхождения товара без нарушения требований национального режима;

банковских реквизитов поставщика, подрядчика или исполнителя.

Закон № 279-ФЗ не устанавливает, с какого момента нужно применять новые нормы к конкретным правоотношениям. В нем также не уточняется, распространяются ли поправки на отношения, возникшие до вступления изменений в силу.