Можно ли датировать приказ о введении ПВТР раньше самих правил: ответ Онлайнинспекции

Приказ о введении ПВТР может быть датирован раньше, чем утверждены сами правила.

Онлайнинспекция разъяснила, может ли приказ о введении правил внутреннего трудового распорядка быть датирован раньше, чем сами правила внутреннего трудового распорядка.

Роструд считает, что может.

Ведомство ссылается на абз. 7 ч. 1 ст. 22 ТК: работодатель имеет право принимать ЛНА. А правила внутреннего трудового распорядка – это локальный нормативный акт, регламентирующий в соответствии с ТК порядок приема и увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений у данного работодателя (ч. 4 ст. 189 ТК).