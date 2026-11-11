Wildberries начал страховать пункты приема товаров от атак БПЛА и краж

Wildberries и «Альфастрахование» запустили страхование партнерских пунктов приема товаров (ППТ). Полис покрывает кражи, пожары, повреждения от обломков беспилотников и простой до 20 дней. Стоимость страховки начинается от 1 099 рублей в месяц.

Владельцы партнерских пунктов приема товаров Wildberries теперь могут оформить добровольную страховку, которая защищает имущество и товары продавцов. Маркетплейс совместно с «Альфастрахованием» расширил на ППТ программу, ранее действовавшую для пунктов выдачи заказов. Об этом сообщили в пресс-службе Wildberries.

Страховка распространяется на товары продавцов и покрывает ущерб от краж, пожаров, затоплений и стихийных бедствий. Если пункт временно прекратит работу из-за страхового случая, полис предусматривает компенсацию вынужденного простоя продолжительностью до 20 дней.

Кроме того, страховая защита распространяется на внутреннюю отделку помещения, оборудование, мебель, стекла и вывески. Программа также включает гражданскую ответственность перед третьими лицами.

Отдельно предусмотрено покрытие ущерба от падения беспилотников и попадания их обломков. Компенсацию можно получить за ремонт помещения, замену оборудования и восстановление товаров, если происшествие подпадает под страховой риск «Терроризм и диверсия».

Полис оформляется на один год. Владельцам ППТ доступны три страховых пакета стоимостью от 1 099 до 3 299 рублей в месяц. При оплате сразу за год предусмотрена скидка.

Пункты приема товаров используются для передачи продукции продавцов в логистическую систему Wildberries. При модели FBW товары направляются на склады маркетплейса, а при FBS — через ППТ отправляются покупателям в пункты выдачи заказов.