В Госдуме предложили новые правила госзакупок без длительных процедур

В Госдуму внесли законопроект об упрощении госзакупок, который позволит отдельным заказчикам и дальше заключать контракты с единственным поставщиком без ограничения в 50 млн рублей в год. Также предлагается продлить антикризисные меры и расширить защиту от демпинга.

Сенаторы и депутаты предложили на год продлить действие ряда временных правил госзакупок, которые позволяют заказчикам быстрее заключать контракты и менять их условия. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму.

Среди авторов инициативы — председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин и другие парламентарии.

Законопроект предусматривает сохранение возможности проводить закупки на строительство под ключ, а также изменять существенные условия контрактов по решению правительства, региональных или местных властей. Кроме того, предлагается продлить специальные правила закупок для новых регионов.

Для отдельных категорий заказчиков хотят сохранить возможность не применять ограничение в 50 млн рублей на годовой объем закупок у единственного поставщика.

Авторы инициативы считают, что это позволит решать срочные задачи без проведения длительных закупочных процедур.

Еще одно изменение касается борьбы с демпингом. Антидемпинговые меры предлагают распространить на запрос котировок, при котором победителем становится участник, предложивший самую низкую цену.

Сейчас такие меры применяются при проведении конкурсов и аукционов. Расширение правил должно защитить заказчиков от предложений с необоснованно низкими ценами, которые могут привести к неисполнению контрактов.

Также законопроект предусматривает упрощение закупок для государственных и муниципальных учреждений, работающих в сфере молодежной политики.

Им хотят разрешить закупать у единственного поставщика услуги на сумму до 600 тыс. рублей, а товары — до 5 млн рублей.

Как отмечается в пояснительных материалах, изменения направлены на сокращение сроков закупочных процедур и снижение административной нагрузки на заказчиков.

Пока законопроект только внесен в Госдуму, предложенные изменения не вступили в силу.