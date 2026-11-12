Назвали способы уменьшения налога на проценты

Каждый член семьи может использовать собственный необлагаемый лимит. Размещение денег в разных банках на имя одного человека налог не уменьшит.

Налоговую базу по процентам от вкладов можно сократить за счет необлагаемого минимума и распределения сбережений между родственниками, сообщил юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. НДФЛ начисляют только на процентный доход сверх лимита, а не на саму сумму вклада.

«Необлагаемый лимит рассчитывается как 1 миллион рублей, умноженный на максимальное значение ключевой ставки Банка России из действовавших на первое число каждого месяца соответствующего календарного года», — пояснил юрист.

Если деньги распределены между супругами, совершеннолетними детьми или родителями, каждый из них получает отдельный необлагаемый минимум. Несколько вкладов в разных банках, оформленных на одного человека, такой экономии не дают.

Для вкладов сроком более 15 месяцев с выплатой процентов в конце срока неиспользованная часть лимита может уменьшать налоговую базу следующих периодов. НДФЛ также не облагаются проценты по счетам эскроу и рублевым счетам, ставка по которым в течение всего налогового периода не превышала 1% годовых.