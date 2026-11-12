Инвалидам предложили компенсировать 50% платы за аренду частного жилья

Компенсацию также хотят распространить на семьи с детьми-инвалидами. Выплата не будет зависеть от вида жилищного фонда и собственника квартиры.

Инвалиды и семьи с детьми-инвалидами смогут вернуть половину расходов на наем и содержание жилья, следует из законопроекта ЛДПР. Сейчас такая помощь при оплате аренды предоставляется, только если жилье принадлежит государству.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий пояснил, что при аренде квартиры у частного собственника право на поддержку теряется. При этом расходы на лечение, лекарства и реабилитацию сохраняются.

«Мы в ЛДПР считаем, что нужно пойти дальше и предоставлять компенсацию в размере 50% за аренду и содержание жилья независимо от того, кому оно принадлежит — государству или физическому лицу», — заявил Леонид Слуцкий.

Сейчас государство компенсирует инвалидам и семьям с детьми-инвалидами расходы на воду, отопление и электричество независимо от вида жилищного фонда. Плата за содержание жилья включает управление многоквартирным домом, содержание и текущий ремонт общего имущества исходя из общей площади помещения.