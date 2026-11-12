27% предпринимателей на УСН и ПСН задумались о сокращении или закрытии бизнеса

Снижение порога дохода для уплаты НДС заставляет малый бизнес пересматривать планы. Только 23% опрошенных не намерены менять свою деятельность.

Сократить или закрыть бизнес из-за новых правил планируют 27% предпринимателей на УСН и ПСН, показал опрос Торгово-промышленной палаты РФ. В нем участвовали 23 тыс. предпринимателей из 87 регионов. Еще 26% намерены сдерживать рост, чтобы не превысить порог дохода, а 24% допускают дробление бизнеса.

Изменения повлияли и на работу с клиентами. 29% респондентов повысили цены, 25% перешли на наличные расчеты, а 32% сохранили цены за счет снижения прибыли. Удержать баланс удалось 14% опрошенных.

С 2026 года порог годового дохода, после которого бизнес должен платить НДС, снижен с 60 млн до 20 млн рублей. Власти представляли эту меру как способ борьбы с дроблением бизнеса. Дальнейшее снижение порога до 15 млн, а затем до 10 млн рублей решено отложить до 2029 года.

Заморозка порога на уровне 20 млн рублей действует только для УСН и не распространяется на ПСН. «Опора России» предлагает устранить это различие. Среди плательщиков УСН 39% считают влияние новых правил критическим, еще 36% — терпимым, но заметным.