Минтруд уточнил, насколько вырастет пособие по уходу за ребенком в 2027 году

Максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком для работающих россиян превысит 95,5 тыс. рублей в 2027 году.

Об этом сообщил Минтруд. Выплата будет доступна тем, у кого отпуск по уходу за ребенком начнется в 2027 году.

В 2026 году максимальная сумма пособия составляла около 83 тыс. рублей в месяц. Таким образом, предельная выплата вырастет более чем на 12,5 тыс. рублей.

Социальный фонд планирует направить в 2027 году почти 1,6 трлн рублей на страховое обеспечение по временной нетрудоспособности и в связи с материнством.