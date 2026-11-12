Реестр ККТ расширили до 250 моделей

Четыре новые модели онлайн-касс внесены в реестр контрольно-кассовой техники приказами ФНС. В

Модели «MSPOS-E-Ф» и «ПРИМ 21-ФА» добавлены приказом ФНС от 09.11.2026 № АБ-1-20/895@.

Модели «MSPOS-K-Ф» и «MSPOS-P3-Ф» включены приказом службы от 27.10.2026 № АБ-1-20/856@.

Три модели можно использовать в любых сферах без ограничений. Касса «ПРИМ 21-ФА» предназначена только для применения в автоматических устройствах для расчетов.

После обновления реестр ФНС содержит 250 моделей онлайн-ККТ.

Все тонкости ведения учета по правилам 2026 года, работы со сложными участками и оптимизации налогов мы разбираем на курсе профессиональной переподготовки «Профессия Главный бухгалтер». Вы научитесь без ошибок рассчитывать НДС на УСН и прогрессивный НДФЛ, вести учет маркетплейсов и производства, настраивать 1С:Бухгалтерия 8.5 и 1С:ЗУП, а также внедрите управленческий учет. После обучения вы получите официальный диплом о профессиональной переподготовке на 512 ак. часов. Инвестируйте в свое профессиональное будущее и уверенность перед ФНС.

Выбрать Главбуха