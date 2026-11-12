Развитие ИИ-агентов несет риски: Минэкономразвития обсуждает стратегию развития цифровых платформ до 2036 года

Ведомство выделило работу ИИ-агентов как отдельный вопрос для регулирования. Проект обсудили 11 ноября на Дне платформенной экономики в Национальном центре «Россия».

Сегодня Минэкономразвития вместе с Администрацией президента и рабочими группами готовит стратегию развития цифровых платформ и применения цифровых решений в разных отраслях на период до 2036 года. Правительство представит стратегию до 15 декабря 2026 года.

В агентной экономике пользователи поручают ИИ-агентам выполнять задачи и принимать решения от их имени. Например, агент сможет подобрать товар и оплатить покупку в пределах заданного бюджета. В перспективе агенты покупателей и продавцов смогут взаимодействовать напрямую.

Первый заместитель министра экономического развития Максим Колесников считает, что развитие таких технологий — это не только прогресс, но и непредсказуемые риски как результат одинаковых решений, которые могут массово принимать ИИ-агенты. Государству нужно научиться регулировать такие технологии, не ограничивая их развитие (Бизнес ФМ).

Эксперты также отмечают, что агентная экономика может изменить торговлю: маркетплейсы и бренды товаров упадут в значимости, поскольку решения о покупках все чаще станут принимать ИИ-агенты.

Сегодня искусственный интеллект в России регулируют закон от 26.07.2026 № 243-ФЗ о развитии технологий ИИ, а также общие нормы законов об информации, персональных данных, гражданского законодательства и защите прав потребителей.

Платформенную экономику регулирует закон от 31.07.2025 № 289-ФЗ. Он устанавливает правила работы цифровых платформ и их взаимодействия с продавцами, исполнителями и покупателями.