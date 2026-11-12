Налоговый контроль в 2027 году: самозанятые, платформенная занятость и маркетплейсы. Часто задаваемые вопросы

ФНС-скоринг самозанятых, поиск трудовых отношений, нюансы лимита в 60 часов и передача данных о селлерах. Отвечает продюсер-методолог «Клерка» Елена Ярушкина.

Как налоговая будет следить за самозанятыми?

ФНС продолжит применять скоринговую систему, которая оценивает вероятность подмены трудовых отношений. Проверять будут не только самозанятых, но и бизнесы, которые их нанимают. Среди маркеров риска — сотрудничество самозанятого с бывшим работодателем, а также массовая регистрация СЗ одним работодателем. Что еще «видит» система.

Какой лимит для самозанятых будет действовать?

Основной лимит — не более 60 часов работы на одного заказчика подряд через одну платформу. Он уже применяется: в рамках нового закона о платформенной экономике. При этом важно и то, сколько месяцев подряд длится такое сотрудничество. Нюансы и исключения.

Какие данные маркетплейсы (OZON, Wildberries и др.) будут передавать в налоговую?

Сведения о своих взаимоотношениях с юрлицами (но не физлицами), ИП и самозанятыми. Маркетплейсы уже обязаны делать это по все тому же новому закону о платформенной экономике. ФНС получит не только отчеты о продажах, но и технические данные, данные о скидках, акты сверок и договорную базу. Подробнее про конкретные данные и основания для их передачи.