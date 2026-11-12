Бухгалтерам на АУСН упростили работу с зарплатной отчетностью

Точка Банк объединил оформление зарплатных ведомостей и подготовку сведений о выплатах сотрудникам на АУСН. Бухгалтерам больше не придется переключаться между сервисами и повторно вводить одни и те же данные.

Бухгалтеры компаний и ИП на АУСН смогут формировать сведения о выплатах сотрудникам одновременно с созданием зарплатной ведомости. Такую возможность добавил в свой зарплатный проект Точка Банк.

Работодатели на АУСН не сдают стандартную отчетность по НДФЛ и страховым взносам. Однако при каждой выплате зарплаты им необходимо передавать сведения о доходах сотрудников в уполномоченный банк, который направляет их в ФНС.

До сих пор бухгалтерам приходилось выполнять две отдельные задачи: оформлять зарплатный реестр в интернет-банке и заполнять сведения по каждому сотруднику в сервисе АУСН.

Теперь подготовить сведения можно непосредственно при работе с зарплатной ведомостью. Часть полей заполняется автоматически на основе ранее внесенных данных.

«Когда мы работали над этим инструментом, нам хотелось решить вполне конкретную проблему — избавить бухгалтеров от лишней рутины, чтобы им не приходилось постоянно переключаться между разными интерфейсами и по несколько раз вводить одни и те же данные», — рассказал QA-лидер зарплатного проекта в Точка Банке Ярослав Козлов.

На фоне налоговой реформы интерес бизнеса к АУСН продолжает расти. На начало октября 2026 года режим применяли уже почти 500 тыс. компаний и ИП. При этом 55,2% предпринимателей и организаций, перешедших на АУСН, ранее работали на обычной УСН.

Одна из причин — снижение в 2026 году порога доходов для освобождения от НДС на УСН с 60 млн до 20 млн рублей. На АУСН бизнес может работать без НДС при годовом доходе до 60 млн рублей и численности сотрудников не более пяти человек, если соблюдает остальные условия применения режима.