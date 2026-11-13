Льготная ипотека в Крыму может обернуться убытками для инвесторов

Льготная ипотека под 8% в Крыму может привести к росту цен на новостройки и осложнить их последующую перепродажу. Инвесторы рискуют потерять всю выгоду от низкой ставки, если им придется продавать квартиры со значительным дисконтом.

Льготная ипотека в Крыму может стать хорошей мерой поддержки для тех, кто планирует переехать на полуостров или улучшить жилищные условия. Однако для инвесторов покупка недвижимости по такой программе сопряжена с рисками. Об этом «Клерку» рассказала заместитель генерального директора по коммерческой деятельности ГК «Таврида Девелопмент» Елена Кабешева.

По ее словам, запуск программы может привести к переоценке части предложения на рынке. Застройщики, вероятнее всего, начнут адаптировать цены и структуру предложения под новые условия финансирования. Например, могут придержать наиболее ликвидные квартиры.

Основные риски для инвесторов возникнут при перепродаже недвижимости. После сдачи новостроек на вторичном рынке может одновременно появиться большое количество похожих квартир. Их владельцам придется конкурировать не только друг с другом, но и с застройщиками, которые продолжат продавать жилье по льготным программам.

«В такой ситуации для быстрой перепродажи может потребоваться существенный дисконт, который сведет на нет всю выгоду от низкой процентной ставки», — предупредила Кабешева.

При покупке квартиры для сдачи в аренду инвесторам также необходимо учитывать расходы на отделку и содержание жилья, сезонность спроса и конкуренцию. При этом платить ипотеку придется независимо от того, приносит квартира доход или простаивает.

Эксперт рекомендовала инвесторам не торопиться с покупкой недвижимости только из-за доступности льготных кредитов и выстраивать инвестиционную стратегию минимум на пять лет владения объектом.

Напомним, правительство распространило льготную ипотечную программу на покупку квартир в строящихся многоквартирных домах и апартаментов в Крыму и Севастополе. Ставка составляет 8% годовых, максимальная сумма кредита — 8 млн рублей, первоначальный взнос — не менее 20%. Государство будет субсидировать ставку в течение 15 лет.

Оформить льготную ипотеку можно с 1 ноября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Программа доступна гражданам России независимо от места жительства и регистрации, если они ранее не пользовались другими федеральными ипотечными программами.