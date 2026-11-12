Минстрой попросил банки помочь застройщикам, которые задерживают сдачу квартир

Минстрой обратился к банкам с просьбой поддержать застройщиков, которые нарушили сроки передачи квартир дольщикам. Ведомство хочет добиться того, чтобы компании определили конкретные сроки выдачи ключей покупателям.

Минстрой России попросил банки поддержать застройщиков, которые просрочили передачу ключей от квартир дольщикам. Об этом рассказал глава ведомства Ирек Файзуллин в кулуарах форума «Строительная неделя БРИКС», передает РИА Недвижимость.

«Мы просим банки поддержать застройщиков для того, чтобы основная задача была выполнена. Основная задача — предоставить людям ключи от квартир, за которые они заплатили», — заявил министр.

По словам Файзуллина, рабочая группа при Минстрое получает обращения от регионов по отдельным застройщикам и помогает организовать их взаимодействие с банками.

Министр отметил, что некоторые компании воспользовались мораторием на взыскание неустоек и сдвинули сроки передачи квартир. Теперь ведомство хочет, чтобы застройщики совместно с регионами определили сроки выдачи ключей, а покупатели понимали, когда получат жилье и будет ли оно с отделкой.

С 1 января 2026 года застройщикам вновь начисляют неустойки за нарушение сроков передачи квартир дольщикам. При этом по ряду ранее предъявленных требований действует отсрочка выплат до конца 2026 года.