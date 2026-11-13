Маткапитал предложили разрешить для строительства домов на личных участках

Поправки распространятся на приусадебные участки в границах населенных пунктов. Строительство на полевых участках ЛПХ финансировать не будут.

Материнский капитал предложили разрешить направлять на строительство или реконструкцию жилого дома на приусадебном участке, следует из законопроекта, внесенного в Госдуму.

Сейчас закон № 256-ФЗ прямо предусматривает такую возможность для участков под ИЖС, садоводство для собственных нужд и блокированную жилую застройку.

На приусадебных участках ЛПХ в границах населенных пунктов можно строить жилые дома, однако в перечне закона о маткапитале они не указаны. Из-за этого СФР часто отказывает в перечислении средств. Поправки должны устранить это противоречие.

«Причина чаще всего именно в нестыковках в документах. Например, в выписке из ЕГРН может не быть фразы "для собственных нужд" либо сохранились старые, устаревшие названия вида разрешенного использования», — пояснила старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Чирикова.

До принятия поправок собственникам стоит проверить вид разрешенного использования участка в ЕГРН и местные правила землепользования и застройки. Также необходимо подать уведомление о планируемом строительстве по ст. 51.1 ГрК и соблюдать параметры объекта ИЖС.

Новый порядок не затронет полевые участки ЛПХ за пределами населенных пунктов: возводить жилые дома на них запрещено.