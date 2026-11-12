Кабмин одобрил ко второму чтению поправки в бюджетный пакет

Минфин предложил создать реестр нарушителей в сфере интернет-торговли. Крупные торговые площадки также обяжут контролировать соблюдение правил применения касс.

Минфин предусмотрел несколько мер по обелению экономики ко второму чтению бюджетного пакета. Об этом сообщается в материалах на сайте Минфина.

Так, реестр систематических нарушителей законодательства о применении контрольно-кассовой техники может появиться в России. Поправки предусматривают возможность блокировки сайтов таких продавцов.

Также предлагается ввести институт организаторов массовой торговли. Они будут следить за соблюдением правил применения ККТ на крупных торговых площадках.

Другие поправки касаются бюджетного администрирования, казначейского сопровождения и операций с цифровыми рублями.

Регионам планируют расширить возможности использования межбюджетных трансфертов для защиты объектов и подготовки к зиме. На эти цели можно будет направлять не только субсидии, но и другие межбюджетные трансферты.