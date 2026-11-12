Бесплатное питание и СИЗ предлагают освободить от НДФЛ и взносов

Законопроект по реализации основных направлений налоговой политики доработали с учетом предложений бизнеса. В него также включили новые меры налогового контроля и правила применения пониженных ставок УСН.

Поправки в законопроект по реализации основных направлений налоговой политики предусматривают введение налогового контроля за ценами при ввозе товаров из стран ЕАЭС.

Об этом сообщает Минфин.

Кроме того, от НДФЛ и страховых взносов предлагают освободить бесплатное питание и средства индивидуальной защиты, предоставленные физлицам. Эти изменения внесли по предложениям бизнеса.

Также определен перечень видов экономической деятельности, для которых регионы смогут устанавливать пониженные ставки по УСН.